Ces entreprises belges qui tentent de réduire l’empreinte carbone du secteur de la construction

En parallèle, le parc immobilier belge ne fait que se développer depuis des années. Au 1er janvier 2021, la Belgique comptait 4.590.838 bâtiments, soit une augmentation de 15% depuis 1995. Sur la même période, le nombre de logements a progressé de 27% pour atteindre 5.631.637 unités, comme l’indique le dernier recensement de Statbel. Si l’on ajoute les bâtiments démolis, le secteur de la construction et de la démolition est responsable de 35% de la production de déchets en Belgique. Le secteur de la construction belge produirait à lui seul plus de 15 millions de tonnes de déchets par an, dont 650.000 tonnes rien qu’à Bruxelles.

Sur le site de recyclage de Recynam, en région namuroise, une partie de ces déchets sont recyclés par la société Federeco (Fédération des Recycleurs de Déchets de construction) afin de leur donner une seconde vie. Du béton, des briques, des tuiles mais aussi des déchets routiers comme du tarmac, de l’asphalte… ces différents déchets inertes – qui ne subissent modification physique, chimique ou biologique – sont triés afin de produire du granulat recyclé.

" On va leur faire subir un process qu’on appelle ‘pré-scalpage – concassage – criblage’", explique plus en détail Thibaut Mariage, directeur de l’ASBL Federeco, auprès de Boukè. " Le principe, c’est de réduire la dimension granulométrique de ces déchets pour en faire un produit qui correspond aux normes européennes. Les granulats vont servir la plupart du temps dans les fondations et sous-fondations mais on peut aller beaucoup plus loin vu la qualité élevée des matériaux, en fabriquant par exemple du nouveau béton ou pour des applications un peu plus " exotiques " comme des toitures vertes. "

En plus de proposer ce recyclage, l’ASBL met en avant le côté local de l’initiative. " Les matériaux qui sont ici viennent d’un rayon de 20 kilomètres et sont également utilisés dans un rayon de 20 kilomètres. Ça permet d’éviter des transports inutiles de camions provenant de différentes carrières situées en Wallonie. Donc, on réduit encore l’impact environnemental de la filière de l’utilisation de ces granulats. "

