Ces entrepreneurs bruxellois ont remplacé leurs véhicules utilitaires par des vélos cargos !

Vitro Cyclo est une petite entreprise bruxelloise qui propose ses services de nettoyage aux particuliers et aux commerçants des communes de Evere, Schaerbeek et Woluwé-Saint-Lambert. Michaël Verstraete, le fondateur de Vitro Cyclo, réalise tous ses déplacements pour le travail à vélo cargo et à la force de ses mollets. Il souhaite sensibiliser un maximum de personnes à la mobilité douce. "C’est génial, bon pour l’environnement, cela me fait gagner du temps car je traverse la ville en une demi-heure à peine, et des clients ! C’est un bon véhicule utilitaire pour qui veut lancer son activité. Je pense que cela va vraiment boomer dans les années à venir" déclarait Michaël Verstraete en 2019 à "Cyclists of Brussels". L’entrepreneur ne pensait sans doute pas si bien dire. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour le vélo comme moyen de transport officiel pour le travail.

En plus d’avoir choisi un moyen de transport vert, cet entrepreneur utilise uniquement des produits écoresponsables, naturels et biodégradables pour nettoyer les vitres et autres vitrines de ses clients.

Plus d’informations sur Vitro Cyclo sur le site internet de l’entreprise.