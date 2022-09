Ces enfants reprennent KORN avec une énergie dingue

Le dernier chef-d'œuvre des étudiants passionnés de metal de la O'Keefe Music Foundation.

Si vous êtes des habitués de cette rubrique, vous avez déjà entendu parler de la O'Keefe Music Foundation.

Il s’agit d’une association américaine à but non lucratif qui propose des cours de musique gratuits, des camps, des sessions d'enregistrement et des clips vidéo aux jeunes musiciens du monde entier.

Les enfants de la O'Keefe Music Foundation adorent le metal des années 90. Les élèves – qui vont de l'école primaire au lycée – ont déjà donné leur propre version de nombreux classiques du genre, de "Du Hast" de Rammstein à "Wait and Bleed" de Slipknot en passant par "Becoming" de Pantera.

Cette fois, Michael, six ans, et Zoe, huit ans, ont choisi d'interpréter "Somebody Someone" de l'album de Korn en 1999, "Issues". Une version puissante et adorable à la fois qu'on vous propose de découvrir ci-dessous :

[VIDEO]

La O'Keefe Music Foundation propose des cours de musique gratuits pour les enfants. "Avec votre aide", peut-on lire sur son site web, "tous les enfants, quelle que soit leur situation économique, ont accès à une éducation musicale de haute qualité, à des instruments haut de gamme, à un équipement d'enregistrement professionnel et à la possibilité de réaliser leurs rêves !"