Ces écologistes qui s’attaquent au fatalisme climatique chez les jeunes.

Les plus pessimistes et éco-anxieux sont généralement les adolescents. Près de 60% d'entre eux se disent très inquiets ou extrêmement inquiets du changement climatique, selon un sondage mené dans dix pays auprès de jeunes de 16 à 25 ans, à la demande de l'ONG Avaaz.org.

Puisque chaque dixième de degré de réchauffement compte, les climatologues répètent qu'il n'est jamais trop tard pour agir et réduire les émissions d'énergies fossiles, même si chaque retard en aggrave les conséquences et rend les actions toujours plus compliquées et coûteuses.

Le réchauffement mondial actuel, +1,2°C depuis l'ère pré-industrielle, a déjà provoqué des phénomènes météorologiques dévastateurs et il peut être difficile de voir le bon côté des choses.

"Même mes abonnés les plus optimistes basculent dans le catastrophisme climatique à cause de toutes les catastrophes naturelles de cet été, et je ne sais pas quoi faire", écrivait Mme Wood sur Twitter fin août.