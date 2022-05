Ces deux chanteuses belges pourraient s'imposer prochainement dans les classements

Rori, originaire de la région liégeoise, se lance en 2015 dans le duo Beffroi. Elle a alors à peine 16 ans. L'aventure s'arrête abruptement en 2017 suite au décès de son binôme. Depuis 2020, elle revient en solo. Elle vient de dévoiler un nouveau single, Docteur.

Le titre "démarre très fort en radio" constate Bruno Tummers. Cette percée n'étonne guère : en plus de ses multiples mélodies pop, la musique de Rori synthétise les genres de sa génération. Une production électro avec une section rythmique qui rappelle la pop-rock de Twenty One Pilots, des paroles identitaires et mélancoliques ("J’danse nue sur Nirvana / Comme si y’avait que moi"), couplées à un look emo à la Billie Eilish ou Olivia Rodrigo.