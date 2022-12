Ces détails mode qui oscillent entre grâce et faute de goût

Le diable se cache dans les détails, et particulièrement en matière de style. Une coupe, une matière, un accessoire peuvent créer votre légende ou vous propulser dans l'abîme du fashion faux pas. Par conviction ou accident, des personnalités du monde artistique l'ont bien compris. De Frank Sinatra à Pharrell Williams, de Greta Garbo à Charlotte Gainsbourg, une véritable bible parcourt l'allure d'un siècle, nichée dans les détails.

Les journalistes François Armanet et Elisabeth Quin publient Le détail qui tue - Petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna, paru chez Flammarion.

En couverture du livre, on voit Liz Taylor et son petit garçon, tous deux en maillot panthère. Avec le détail qui tue et cristallise le projet du livre : la couche-culotte qui dépasse du maillot du bébé.

"C'est l'enfant trophée, c'est le 'Brangelina' bien avant l'heure", souligne François Armanet. On est en 1954, Liz Taylor met en scène son enfant d'1 an ou 2. A l'époque, elle sort de Lassie et d'Ivanhoé. Elle se met en scène comme une pin-up, en panthère, avec des stilettos, et elle montre qu'après l'accouchement, elle garde la ligne.