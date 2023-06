Ces destinations qui légifèrent pour préserver leur environnement

Il y a quelques jours, le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis a rappelé à l’ordre les touristes à la suite de nombreux incidents qui ont causé la mort de divers animaux soit parce qu’ils les avaient percutés en voiture (pour des ours) soit parce qu’ils les avaient capturés (wapiti, bison). Il s'agit pour l'instant de simples réprimandes.

D’autres destinations ont tout bonnement voté des lois pour obliger les visiteurs à être plus respectueux de l’environnement.

Et cela concerne notamment les amateurs de selfies.

Aux Etats-Unis toujours, au lac Tahoe, connu pour son eau douce d’un bleu turquoise, on n’a plus le droit de se prendre soi-même en photo. Mais c’est pour notre bien. Il s’agit d’éviter de se faire attaquer par des animaux sauvages. L’idée est d’empêcher de tenter un portrait aux côtés d’un ours.