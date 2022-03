Ces déchets urbains qui deviennent des champignons comestibles

Mais le projet va bien plus loin que ça. Julien explique qu'"en se développant, les pleurotes transforment le marc de café en un excellent terreau 100% naturel. On l’appelle le champost. On a donc décidé de valoriser cet engrais et de l’utiliser dans la culture d’autres légumes à la ferme urbaine Nos Pilifs, notamment". En plus de ça, "une partie du résidu de la culture de pleurotes est utilisée pour créer un matériau biodégradable, capable de remplacer le plastique. On l’utilise dans nos conceptions écodesign, comme des luminaires Lumifungi.