Ces critiques essuyées par Marie-Antoinette jusqu'aux dernières heures de sa vie

Il est quatre heures et demie du matin ce 16 octobre 1793. Marie-Antoinette, ex-reine de France, rédige sa lettre d’adieu depuis son cachot de la Conciergerie.

Dans sept heures et quarante-cinq minutes, Sanson l’attendra place de la Révolution à Paris. Elle est condamnée à mort.

"Ce 16 octobre, à quatre heures et demie du matin. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois ; je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme comme on l’est quand la conscience ne reproche rien. J’ai un profond regret d’abandonner mes pauvres enfants".

C’est comme cela que commence sa missive à la sœur de son défunt mari, le roi Louis XVI. Il a été exécuté il y a déjà neuf mois, le 21 janvier 1793. Des écrits qui témoignent de sa ténacité même face à la mort. Il faut dire que toute sa vie, l'ex-reine n'a pas été épargnée par les rumeurs et les critiques malgré son implication dans des œuvres philanthropiques.

Entre l'affaire du collier et ses possibles infidélités avec le comte suédois Hans Axel de Fersen, à L'Heure H revient sur les heures sombres traversées par Marie-Antoinette, jusqu'à son dernier souffle.