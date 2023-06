Ces coups de canon pour éloigner les oiseaux qui dérangent certains riverains à Braine-le-Comte

Si vous habitez près d’un champ, vous entendez peut-être en cette période des bruits sourds, des bruits réguliers, semblables à des coups de feu. C’est sûrement des coups de canon effaroucheur d’oiseaux, autrement dit, des canons à gaz qui permettent aux agriculteurs de faire fuir les oiseaux.



Le problème, c’est que ce bruit dérange des riverains comme Salia : "Mon fils n’arrive pas à dormir. Il me demande ce que c’est, pourquoi il entend toujours ces boum".

Mais pour Pierre Debrichy, propriétaire de la ferme des 14 Bonniers à Braine-le-Comte, utiliser cette technique est indispensable. Il explique : "On est en agriculture biologique donc nous n’avons pas vraiment le choix. Les oiseaux n’ont plus peur des épouvantails. Alors, nous utilisons ces canons à gaz. Mais nous les utilisons le moins possible car je comprends que le bruit puisse déranger."

Sans l’usage de ces canons, les récoltes de cet agriculteur sont mises à mal : "Les oiseaux mangent les graines, si on ne fait pas ça, ils mangent tout et nous n’avons plus rien".