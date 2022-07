Ces contenus sur les réseaux sociaux que vous adorez détester

D’autres comportements un peu tordus peuvent se manifester sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, le doomscrolling qu’on peut traduire par "défilement morbide". Cette attitude consiste à faire défiler à l’infini ses fils d’actualité dans une recherche vorace d’information, souvent à prédominance négative, notamment lorsqu’une crise éclate : pandémie, guerre, catastrophe climatique etc. Cela joue évidemment sur le niveau d’angoisse et d’anxiété de l’internaute et donc sur la santé mentale.

Autre syndrome générant de l’angoisse, le FOMO acronyme de "Fear Of Missing Out" (la "peur de manquer", en français) : c’est la peur maladive de rater quelque chose comme une opportunité ou une information importante. Cela pousse les personnes atteintes de ce syndrome à rester hyperconnectées en permanence. Le Dr Caroline, psychiatre, explique à la RTBF : "Il s’agit de vouloir tout savoir, or il est impossible d’être au courant de tout. Mais aussi de vouloir participer à toute rencontre ou évènement, sous peine de se sentir exclu, que les autres vivent un moment inoubliable mais sans nous." Elle rappelle que ce syndrome est bien connu des professionnels en marketing qui n’hésitent pas à en jouer : "On a vu exploser les offres commerciales formulées sous la forme "après minuit il sera trop tard" ou "plus que trois exemplaires disponibles". Ces offres jouent sur l’urgence de l’offre, et le risque pour le consommateur de passer à côté. Inutile de préciser que la rareté induite est généralement complètement artificielle."

Enfin, elle invite à troquer le FOMO contre le JOMO, "Joy Of Missing Out" où l’on se réjouit au contraire de manquer quelque chose.