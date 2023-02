Ces compositeurs avec qui l’amour n’a pas été tendre

Tchaïkovski, lui aussi, a passé sa vie à souffrir. S’il se marie avec une certaine Antonina Ivanovna Milioukova — encore une élève — en 1887, la relation n’est pas heureuse. Dès le début, le mariage est insoutenable pour Tchaïkovski qui en plus de cela, est plongé dans une époque qui le contraint à devoir masquer son homosexualité. Leur mariage est un échec cuisant. Néanmoins, il connaîtra plusieurs plusieurs relations dans sa vie et en parleera avec son frère Modeste (1850-1916), dramaturge et librettiste, qui lui vit son homosexualité.