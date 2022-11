Ces compositeurs à l'assaut du nouveau monde

Le cas d’Edgar Varèse est tout à fait particulier. Né à Paris en 1883, il décide de se consacrer totalement à la musique après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de Turin. Il se forme à Paris, à la Schola Cantorum et au Conservatoire, avec d'Indy, Roussel et Widor, puis à Berlin, où il rencontre Richard Strauss et Busoni.

Mais, en rupture avec l'héritage musical du XIXe siècle, il abandonne très rapidement les méthodes classiques de composition, le système tempéré et les instruments de musique traditionnels, pour travailler "la matière sonore elle-même". En 1915, Varèse, âgé de de 32 ans, déçu par les moyens offerts aux compositeurs en France, décide d'émigrer à New York. C'est à cette époque qu’il commence à travailler à son œuvre Amériques, qui ne sera créée que dix ans plus tard, en 1926. La première est saluée par des sifflets et des huées.

‘’Symphonie pour voiture de pompiers et marteaux piqueurs" lira-t-on dans la presse. De plus, le titre de l’œuvre sera une source de malentendu, le public croyant à un hommage à l'Amérique. À ce malentendu, Varèse répondra qu'il ne considérait pas ce titre "comme descriptif d'un endroit géographique, mais plutôt comme symbolique des découvertes de nouveaux mondes sur la Terre, dans l'espace ou, encore, dans l'esprit des hommes". Comme dans beaucoup de ses œuvres, on y entend le bruit des sirènes, véritable signature sonore du compositeur.