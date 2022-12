Ces collaborations scientifiques qui subsistent à la crise ukrainienne

Pendant que sur Terre, la Russie se retrouve confrontée à l’Occident dans un climat qui rappelle les heures les plus tendues de la guerre froide, la collaboration, et même l’entraide entre Russes et Américains se poursuivent dans l’espace. La station orbitale ISS connaît des problèmes techniques importants. Une fuite de liquide de refroidissement sur le vaisseau Soyouz requiert toute l’attention de toutes les équipes investies dans le programme. L’agence spatiale américaine, la Nasa et son homologue russe Roscomos élaborent différents scénarios pour rencontrer ces problèmes et envisager toutes les possibilités. On imagine même l’envoi d’un véhicule de secours à vide si celui qui est endommagé s’avère incapable de remplir sa mission de transport de personnel. La collaboration entre les deux agences est des plus étroites. Le directeur général de Roscosmos, Iouri Borissov, a d’ailleurs déclaré lors d’un entretien avec ses trois compatriotes à bord d’ISS, les cosmonautes Sergueï Prokopiev, Dmitri Peteline et Anna Kikina :

Passez le bonjour à toute l’équipe américaine, ils se sont comportés de façon très digne dans cette situation et nous ont tendu la main pour nous aider.