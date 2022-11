Ces clips qui envoient du lourd

Jamie xx - KILL DEM

Après un retour surprise au printemps dernier avec l’ultra-vitaminé “LET’S DO IT AGAIN”, le producteur et DJ du groupe The xx revient en grandes pompes avec “KILL DEM”. Un titre poignant qui, inspiré par le Notting Hill Carnival de Londres, nous transporte en deux-deux dans un club plein à craquer le temps d’une soirée. En guise de clip, l’artiste britannique nous propose une compilation d’images saccadées, filmées au smartphone lors du fameux carnaval. Des images de teuf aux couleurs vibrantes, qui réchauffent le coeur et donnent envie de foncer tête la première dans un moshpit.