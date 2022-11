Ces classiques de la pop culture inspirés d’histoires vraies

Il semblerait que le mythe Arthurien ait été en partie inspiré d’évènements et d’objets réels. Une des pistes est à chercher du côté de la Chapelle de San Galgano à Montesiepi en Toscane. Là-bas se trouve une véritable épée enfoncée dans la pierre ayant appartenu à Galgano Guidotti, un saint décédé en 1181.

Galgano Guidetti était un noble impie et impétueux jusqu’au jour où l’Ange Gabriel apparut pour lui accorder le salut éternel. Il décida alors de s’établir en ermite et une voix lui implora d’abandonner ses désirs terrestres. Il accepta, estimant cette action comme réalisable, et planta son arme dans la pierre.

Bien des années plus tard, il mourut et pour immortaliser sa légende, les habitants construisirent la chapelle de Montesiepi autour de son épée. Des scientifiques ont pu dater l’arme et ont découvert une stèle à la mémoire de Galgano.