Ces cinq accessoires tech audio veulent sauver l'humanité

Né en même temps que le phénomène des repair cafés, iFixit s’est d’ailleurs toujours empressé de démonter dès leur sortie des smartphones populaires comme ceux d’Apple ou de Samsung pour livrer immédiatement et publiquement leur indice de réparabilité. La réparabilité des Gomi - Collection One et Fairbuds - XL de notre sélection relève de cette démarche qui a finalement trouvé un écho chez le législateur. En Europe notamment, avec plus ou moins de succès pour le right to repair. Sans oublier la Belgique qui après la France, va se doter d'un indice de réparabilité (pour les appareils électroménagers). Finalement adoptée officiellement chez Apple et Samsung, la réparabilité n’est bien entendu pas le seul facteur d’un appareil tech éco responsable. Gageons que l'usage de matériaux recyclés, le recours à des énergies vertes ou la production circulaire, (d'autres facteurs clefs) suivent également son récent engouement ...