Ces chercheurs d'Harvard ont mis au point un vagin artificiel pour mieux étudier et comprendre les maladies gynécologiques.

Reproduire un vagin avec de vraies cellules humaines pour tester des médicaments : c'est la solution ingénieuse développée par des scientifiques du Wyss Institute, rattaché à l'université de Harvard. Constitué à partir de tissus provenant de cellules vaginales issues de deux donneuses, le vagin artificiel est équipé d'une puce en silicone conçue pour imiter le plus fidèlement possible la réaction d'un réel vagin aux médicaments administrés pour traiter des infections vaginales telles que des mycoses ou les vaginoses bactériennes, qui touchent près de 30% de femmes par an à travers le monde.

"Tout comme les probiotiques sont désormais prescrits pour traiter les problèmes intestinaux, les biothérapies vivantes sont étudiées pour le traitement de la vaginose bactérienne. Cependant, il est difficile de mener des essais précliniques car le microbiome vaginal humain est radicalement différent de celui des modèles animaux courants", expliquent les chercheurs dans un communiqué.