Ces chansons qui sont devenues des hymnes pour chiens et chats

Le premier morceau devenu un tube sur le sujet est pourtant loin d'être doux, mais plutôt sauvage, c'est Hound Dog. Le King cartonne avec cette chanson enregistrée en juillet 1956, qui signifie 'chien de chasse'. Elle est signée par le célèbre duo de producteurs Jerry Leiber et Michael Stoller. Les premier en écrit les paroles, le deuxième en compose la musique. Le duo se cache derrière d'autres succès de Presley comme Love Me, Jailhouse Rock, Don't et beaucoup d’autres.

Historiquement, Hound Dog a été enregistré pour la première fois par Big Mama Thornton en 1953. Il y aura ensuite de multiples reprises dont celle de Little Richard, Johnny Hallyday, The Everly Brothers, Jimi Hendrix, John Lennon, The Rolling Stones, Scorpions, Eric Clapton, Frank Zappa ou encore Etta James. Mais c'est à Elvis Presley qu’on doit la version la plus célèbre de ce fameux titre.