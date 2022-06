Ces chansons qui parlent (plus ou moins gentiment) de la reine Elizabeth II

"On Her Silver Jubilee" de Leon Rosselson

S'ils la critiquent souvent, les Britanniques ne restent pas moins attachés à Elizabeth II. La preuve avec "On Her Silver Jubilee" de Leon Rosselson. Le chanteur anglais et auteur de livres pour enfants y parle avec une certaine tendresse de celle qui est, depuis 70 ans, une figure maternelle pour tout un pays. "Elle est le rocher de l'espoir et de la gloire dans les sables mouvants du désespoir/Car même si la livre [sterling] s'effondre, même si la panique s'empare des esprits/Même si le gouvernement s'effondre et que les placards sont presque vides [...]/Elle enferme dans une unité mystique ses sujets partout", explique-t-il dans cette chanson, issue de son album "If I Knew Who the Enemy Was".