Ces chansons qui forment la bande originale de nos vies

Qu’elle chante l’amour ou la rupture, qu’on la sifflote sous la douche ou qu’on la braille en voiture, la variété française participe largement à ce que Didier Tronchet appelle notre 'formation émotionnelle'. Il publie Petit éloge de la chanson française aux Editions Les Pérégrines.

De Brassens à Oldelaf, en passant par Brel, Renaud, Bashung, Le Forestier ou Barbara, Didier Tronchet réveille ses souvenirs… et les nôtres, ponctués de paroles cultes et de notes inoubliables, mais aussi de nombreuses émotions.

"La magie de la chanson, pour moi, c’est cette alchimie particulière, avec une voix, une mélodie et du texte. Il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Un bon texte avec une mauvaise mélodie ne va pas du tout fonctionner. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment les mots installent des images mentales chez nous, assez fortes."

On peut retrouver sur Spotify la playlist de toutes les chansons dont il est question dans le livre. Une liste assez subjective, qui ne se veut pas du tout exhaustive.

"Le guide, c’est ce qui m’a touché, moi, à une époque de ma vie, et qui m’a accompagné. Souvent, ce sont des conjonctures qui font que l’on va plutôt aller vers l’un ou vers l’autre, pour des raisons aussi de vie personnelle, de rencontres amoureuses, de partages. On se souvient très bien des filles, des garçons, avec qui on était. D’ailleurs les chansons deviennent très cruelles dès qu’on est devenu solitaire, elles peuvent être même toxiques."

Il y a les chansons qui nous font sombrer dans un cafard profond, mais il y a aussi les chansons qui ont une réelle puissance de consolation. Le chanteur semble nous connaître, il parle de nous, il trouve les mots bien mieux que nous. Les chansons puisent dans un réservoir émotionnel commun.