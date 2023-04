Ces célébrités qui ont posé nues et enceintes

Hilary Swank a donné naissance à des jumeaux début avril. La comédienne que l'on a pu voir dans le film "Million Dollar Baby" a partagé un cliché de sa grossesse sur Instagram pour se replonger dans ce moment.

L'actrice de 48 ans avait déclaré avoir attendu ce moment depuis de nombreuses années : "C’est quelque chose que j’attendais depuis longtemps: je vais être mère".

Au site Extra, Hilary Swank avait évoqué le fait de devenir maman après 40 ans et explique que cela est dû au partenaire : "Ma carrière battait son plein et je n'étais pas avec le bon partenaire. C'est arrivé il y a quatre ans".

Dans un nouveau cliché sur Instagram, l'actrice dévoile une photo de sa grossesse. Une photo nue en noir et blanc avec comme légende : "Merci @brianbowensmith d'avoir capturé l'un de mes moments préférés dans le temps, être enceinte (à côté d'avoir mes bébés et de rencontrer et d'épouser mon mari) j'étais ici 27 1/2 semaines. Votre talent extraordinaire et votre amitié inébranlable sont suprêmes".