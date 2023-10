Ces célébrités qui ne mettent pas de déodorant

Si le déo fait partie de la routine d’hygiène de base pour la plupart d’entre nous, tout le monde n’y adhère pas, la preuve avec ces stars qui y ont renoncé. Le site Justjared a dressé une shortlist:

1. Mathew McConaughey a déclaré par le passé : "Je n’ai pas porté de déodorant depuis 20 ans". Pour lui, un homme devrait sentir "un homme"!

2. En réponse aux propos de l’acteur, Lizzo avait publié sur son Insta en 2021 : "Ok… je suis avec lui sur celui-ci… J’ai arrêté d’utiliser du déodorant et je sens MEILLEUR."

3. À propos de son ex Kourtney Kardashian, Scott Disick expliquait, dans un épisode de Kourtney & Kim Take Miami en 2013, que la jeune femme avait arrêté de porter du déo pendant qu’elle allaitait ses deux enfants, pensant que c’était mauvais, mais qu’elle "puait". Charmant. Depuis, elle utiliserait un déo bio et naturel.

4. Julia Roberts déclarait à Oprah Winfrey en 2008 : "Je n’utilise pas vraiment de déodorant. Je n’aime pas partager ça avec beaucoup de gens, mais ça n’a jamais été mon truc."