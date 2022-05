Ces Bruxellois.es qui embellissent les trottoirs avec des pavés colorés

Un mouvement qui ne se limite désormais plus à la commune de Schaerbeek. Les Jettois et les Anderlechtois, aussi, semblent avoir succombé à la tendance de la mosaïque urbaine. "Hautes en couleur, les mosaïques sont de plus en plus présentes dans nos rues", raconte Sébastien, un habitant de la commune de Jette. Les mosaïques débordent même des trottoirs ! On les trouve un peu partout "sur les trottoirs, mais aussi sur les murs, les murets… Pour le plus grand plaisir des yeux".