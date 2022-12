Ces brasseries bruxelloises qui fabriquent des boissons fermentées sans alcool

Pour le réveillon de la nouvelle année, pour vous éviter le réveil difficile et le mal de crâne, peut-être que vous allez opter pour des boissons fermentées mais sans alcool. Brassées comme les bières, elles sont de plus en plus consommées sur les tables festives. Leur offre s’étoffe ces dernières années : limonades aux différents fruits, tonic, ou thés fermentés que l’on appelle Kombucha. Plusieurs producteurs bruxellois se sont lancés sur ce marché qui séduit de plus en plus de consommateurs. Nous avons rencontré deux d’entre eux.