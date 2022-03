Ces bougies upcyclées sont fabriquées à partir de cire récupérée dans les églises.

"Rien ne se perd, tout se consume" : récupérer de la cire sur des cierges d'églises pour la transformer en bougies déco, c'est le concept du projet BOB, actuellement en campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank.

Ces drôles de bougies ont été conçues pour s'empiler à travers une mèche, un peu à la manière d'un collier de perles. La cire des cierges est récupérée une fois par mois, puis nettoyée de ses cendres.

La cire est fondue, mélangée à des colorants et versée dans un moule en forme de donut.

Les bougies ensuite sont séchées pendant trois heures avant d'être démoulées.

Imaginée par les designeuses Clémence Paillieux et Clara Bellet, l'idée des bougies BOB a germé pendant le confinement. "Pour éviter la 'fast déco', nous prenons notre temps pour les fabriquer. Notre vision : acheter moins, mieux choisir et garder plus longtemps", expliquent les fondatrices de BOB.