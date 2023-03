Ces boissons qui vous aident à bien dormir

Encore un thé aux plantes, décidément tout est dans la nature! La passiflore (dont on peut utiliser les feuilles, les fleurs et la tige) permettrait d'améliorer la qualité du sommeil et de soulager l’anxiété.

Et pour vous dire qu'elle fonctionne réellement (que ce n'est pas juste un placebo), une étude de 2013 a prouvé que l'association de la passiflore et de la valériane (voir plus haut) était aussi efficace pour améliorer la qualité du sommeil que l’Ambien, un médicament couramment utilisé aux États-Unis contre l’insomnie.