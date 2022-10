Ces BO cultes du cinéma d’horreur que vous connaissez même sans être fan

On vous parlait justement ici de la saga Freddy. Loin de nous l’idée de vouloir en faire la promo mais il se fait que l’un des morceaux qui composent la BO de Freddy est, lui aussi, une vraie réussite.

Et ça n’était pas forcément gagné quand on sait que son compositeur, Charles Bernstein, était loin d’être un fan du cinéma d’horreur. Il a finalement composé une BO faite de sons qui "effraient, hantent et dérangent", pour reprendre ses propres mots.

Et il a d’ailleurs fait plus que la composer puisque c’est lui-même qui a joué tous les instruments de musique en raison du très faible budget alloué au film. Au début des années 80, les synthétiseurs venaient d’ailleurs de faire leur apparition et Bernstein a réussi à les exploiter au mieux pour créer une ambiance sonore très effrayante. Ajoutez-y quelques voix de petites filles en train de compter, et vous obtenez une BO de film d’horreur redoutable !