Ces bijoux sont fabriqués en or recyclé et éthique

En 2018 elle lance avec Judigje van Emmerik une marque de bijoux, Mara & Villosa, dont l'or provient exclusivement d'appareils électroniques recyclés.

Les bijoux sont réalisés à la main par Judigje dans son atelier. Les bijoux sont certifiés en or recyclé et offre l'occasion de sensibiliser une nouvelle fois aux dégâts de l'or non sourcés tout comme à la valeur de nos déchets électroniques et à la nécessité de les recycler.