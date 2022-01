Ces Belges qui offrent une alternative responsable à la fast fashion

Pour faire face aux conséquences environnementales et sociales de la fast fashion, on peut se tourner vers une consommation et une utilisation plus responsable. Mais, on peut aussi opter pour une démarche plus éthique au niveau de la conception et de la production des vêtements.

Ce qui est certain, c’est que la tendance est aujourd’hui à la transparence. Les consommateurs veulent mieux connaître les processus de fabrication, l’histoire des entreprises, les projets de développement, etc. Et ça, nombreuses sont les enseignes à l’avoir compris.

De plus en plus de marques décident ainsi de s’aligner sur de nouveaux standards de production respectant la planète. Parmi celles-ci de jeunes marques, comme CalbART et Le Slibard, fabricants de sous-vêtements éthiques, ou Bonjour Maurice, une marque de vêtements durables réversibles pour enfants ou encore Hug my earth, une jeune marque de vêtements éco-responsables 100% condrusienne (que l'on peut découvrir dans ce reportage de MAtélé). Outre la qualité du textile, à base de matériaux recyclés et de coton 100% bio, les jeunes concepteurs Condrusiens mettent l'accent sur d'autres principes de base pour réduire leur empreinte carbone. Ils n'ont par exemple pas de stock en réserve, comme le précise Grégoire Jacques, le délégué commercial " On produit à l'unité, pour ne pas faire de stocks. Concernant la livraison, on utilise du packaging réutilisable. On veut éviter la production inutile. "