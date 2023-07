Ces Belges à (re) découvrir : Olga Boone, une femme scientifique en Afrique

Alors que l’accès à la colonie pour les femmes est encore très limité, réservé aux religieuses, aux femmes de colons et à quelques institutrices, secrétaires ou infirmières célibataires, Olga entreprend une expédition qui ne s’est alors jamais vue en "Afrique belge". A bord d’un pick-up, l’ethnologue sillonne le Congo belge et le Ruanda-Urundi, les deux territoires coloniaux gérés par la Belgique, avec pour seuls compagnons Jean et Nicolas, ses deux guides-chauffeurs congolais. Son voyage dure plus d’un an, dans des conditions parfois difficiles. Les régions que la petite équipe traverse ne sont pas toujours simples d’accès.