Ces Belges à (re) découvrir : Léonie La Fontaine, une vie pour la paix et les droits des femmes

L’association, cofondée par Popelin, réunit quelque 300 membres, beaucoup de femmes mais aussi des hommes, dont Henri La Fontaine. Léonie est la présidente de la section consacrée aux œuvres de bienfaisances. A ses côtés, on trouve d’autres figures belges de la lutte féministe comme Isala Van Dienst ou Isabelle Gatti de Gamond.

Léonie fera partie de plusieurs autres organismes en faveur des droits des femmes. Mais elle milite aussi contre l’alcoolisme, vu comme un mal typiquement masculin et courant dans les classes populaires, contre la guerre, la débauche, et pour la protection des mères et des enfants. Le féminisme de Léonie, c’est un féminisme que l’on appelle aujourd’hui "essentialiste", car il réduit le rôle des femmes à ces quelques luttes dans lesquelles elles auraient plus de légitimité que les hommes. Pour Léonie et beaucoup de ses contemporaines, les femmes sont naturellement plus douces, pacifiques, ont un caractère plus social. Il est donc normal qu’elles s’occupent de ces questions, et non pas de politique plus régalienne.