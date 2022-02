Ces Belges à (re) découvrir : Irène Hamoir

Outre cette relation amicale avec ces surréalistes, ce sont les productions de Hamoir qui lui frayeront une place de taille dans le paysage surréaliste belge. Après avoir participé à l’Exposition internationale du surréalisme à La Louvière en 1935, la poétesse fait l’objet d’un portrait de Magritte (1936).

C’est ce dernier, d’ailleurs, qui suggérera le pseudonyme "Irine" pour la signature de ses "Œuvres poétiques (1930-1945)" publiées en 1949. "La Cuve infernale", publié quelques années plus tôt, en 1944, est son premier roman.

La romancière prête également sa plume pour des catalogues d’exposition d’œuvres surréalistes, et collabore aux revues telles que "Le Salut Public", "Le Ciel Bleu" et "La Terre n’est pas une Vallée de Larmes". En 1982, Irène Hamoir et Louis Scutenaire signent "Elle et lui" une préface pour la rétrospective René Magritte et le surréalisme en Belgique présentée au musée des Beaux-Arts de Bruxelles.