Ces Belges à (re) découvrir : Hugo Claus

Romancier, dramaturge, poète, cinéaste… Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Avec près de 150 titres et de multiples décorations, Hugo Claus est considéré comme un génie de la littérature flamande et même, l’un des plus grands écrivains flamands de l’après-guerre.