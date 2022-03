Ces Belges à (re) découvrir : Gustave Rolin-Jacquemyns

Gustave Rolin-Jacquemyns voit le jour à Gand, le 31 janvier 1835. Avec un père avocat, il sera bien vite attaché aux valeurs de justice et de progrès.

Après des humanités à Gand et au lycée Charlemagne, à Paris, le jeune homme cumule diplômes et doctorats en droit ainsi qu’en sciences politiques et administratives.

Bien qu’il s’inscrit au barreau sous pression paternelle, Gustave partage également sa vie entre études et vie politique. Au sein de la famille politique libérale, il est élu à la Chambre des représentants en 1878 et deviendra ministre, comme son père, cette fois de l’Intérieur, jusqu’en 1884.

Son début de carrière politique est plutôt mouvementé puisque la Belgique connaît, en cette période, la Première guerre scolaire (1879-1884), opposant virulemment libéraux aux catholiques.