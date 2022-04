Ces Belges à (re) découvrir : Anna Boch

Anna Boch voit le jour en 1848 à Saint-Vaast, dans un milieu de la haute bourgeoisie. Son père est Victor Boch, le cofondateur de la manufacture Boch Frères Keramis à La Louvière.

La jeune Anna est formée à la musique – au piano – et s’essaie à l’art de manier le pinceau. Elle puise ses influences picturales chez Isidore Verheyden, son professeur et ami qui lui consacrera un portrait, et Théo Van Rysselberghe.