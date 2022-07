Ces bandes son qui sentent l’été

Call Me By Your Name

Quand on rêve à l’été, au soleil et aux vacances, il est quasiment impossible de passer à côté du célèbre “Call You Me By Your Name” de Luca Guadagnino. Dans cette adaptation du roman d'André Aciman, la musique tient une place particulière, et ce n’est pas pour nous en déplaire : tandis qu’Elio (interprété par Timothée Chalamet) s’amuse à jouer la "Sonatine Bureaucratique" de Frank Glazer sur le piano de la maison familiale nichée dans la campagne du nord de l’Italie, les ados du coin dansent en cognant leurs verres de rhum coca sur l’acidulé “Love My Way” de The Psychedelic Furs. Pour le reste – en plus de quelques références Italo Disco incontournables – on navigue entre des pièces classiques signées Ryuichi Sakamoto, John Adams ou encore André Laplante et des chansons guitare-voix composées par Sufjan Stevens spécialement pour l’occasion. Un délice.