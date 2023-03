Ces bactéries vivantes à manger qui sont bonnes pour notre santé.

La consommation de probiotiques est un régime alimentaire qui a le vent en poupe depuis ces dernières années. Et la science le confirme : le fait d'ingérer des bactéries vivantes serait bon pour la santé.

Yaourt, kimchi, pickles, kombucha… Riches en probiotiques (bactéries vivantes), les aliments fermentés ont la cote. Selon une recherche publiée en 2022, les adultes américains en consommeraient entre 106,21 et 127 grammes par jour, selon le type de bactérie. Et à raison puisque ces aliments sont bons pour notre santé, notamment pour l'équilibre de la flore intestinale. Une récente étude publiée dans The Journal of Nutrition, réalisée par des chercheurs américains et irlandais, le confirme. "Nos résultats suggèrent que les aliments ayant des concentrations microbiennes plus élevées sont associés à des améliorations modestes de la santé", constatent ces derniers.