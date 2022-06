Ces bactéries océaniques pourraient être de puissantes alliées dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Cette découverte étonnante a été faite par des scientifiques américains de l'université d'État de l'Ohio et relayée dans la revue Science. Les chercheurs ont réalisé une analyse approfondie de pas moins de 5500 espèces porteuses de virus ARN marins.

En observant de près leurs gènes et leurs fonctions dans l'écosystème des océans, les auteurs des travaux ont constaté que ces particules pourraient contribuer à l'absorption du carbone de l'atmosphère et à son stockage permanent au fond de l'océan.

D'après les chercheurs, ces virus pourraient "s'orienter vers un carbone plus digeste, ce qui leur permettrait de produire des cellules de plus en plus grosses et de couler. Nous gagnerons ainsi quelques centaines ou milliers d'années supplémentaires pour échapper aux pires effets du changement climatique", estime le scientifique Matthew Sullivan, qui a dirigé l'étude.