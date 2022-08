Ces astuces TikTok promettent de changer la forme de vos yeux : siren eyes, sleepy eyes ou doe eyes

La toute dernière astuce makeup qui fait le buzz sur le réseau social chinois est le "sleepy eye", qui génère 77 millions de vues.

Il est encore une fois question de fard foncé en creux de l'œil et d'eyeliner. Cette fois, la pointe du liner doit être étirée bien droite sur le coin de l'œil, le trait commence au milieu de la paupière et est prolongé sous l'œil. Ce dernier semble allongé et assez fermé, comme le matin au réveil. Si vous voulez vous lancer dans la tendance, vous pouvez suivre un tuto sur TikTok ou bien partir travailler sans avoir bu votre café...