Un tuyau d'aspirateur ou un ventilateur poussiéreux, c'est la surchauffe ! Vos appareils auront en effet plus de difficultés à fonctionner efficacement, ce qui entraînera une surconsommation d'énergie.

Prenez donc l'habitude de les décrasser régulièrement, en particulier les plus gourmands en énergie comme le réfrigérateur, le sèche-linge, le lave-vaisselle, etc. Pensez également à vos lampes et tout appareil électrique disposé sur une étagère susceptible de prendre facilement la poussière.