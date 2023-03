Ces artistes qui ont su rester en tête de classements pendant des centaines de semaines

Des classiques de Pink Floyd, Metallica, AC/DC et Nirvana font partie de ces albums qui ont réussi à atteindre le sommet des charts, et à y rester.

Le Billboard 200 reste, depuis sa création en 1967, le chart incontournable dans le monde de la musique. Au cours des décennies qui ont suivi, alors que les ventes physiques ont diminué et que la manière dont les fans consomment la musique a évolué, le statut du Billboard en tant que puissance de l’industrie musicale est resté intact, notamment grâce au succès durable de certains des albums les plus emblématiques de l’histoire de la musique.

Voici les 20 albums les plus anciens du Billboard 200, des légendes du rock aux idoles de la pop, … comme référencé par Loudersound.com :

En septembre 2023, ce chef-d’œuvre de Pink Floyd sera en tête du classement des albums aux États-Unis et aura dominé le Billboard 200 pendant un nombre impressionnant de 1000 semaines. Cet album culte s’est vendu à au moins 45 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 1973, ce qui en fait l’album le plus vendu par un groupe britannique.

2. Bob Marley & the Wailers – Legend (1984)

Sorti trois ans après la mort de Bob Marley des suites d’un cancer, Legend est une compilation des singles sortis entre 1972 et 1983. Avec des titres emblématiques tels que " No Woman, No Cry ", " Buffalo Soldier ", " I Shot the Sheriff " et " Three Little Birds ", il reste l’album reggae le plus vendu de tous les temps. Au 1er mars 2023, Legend aura figuré dans le Billboard 200 pendant 771 semaines.

3. Journey – Greatest Hits (1988)

Rassemblant les plus grands singles de Journey sortis entre 1977 et 1986, ce Greatest Hits a accumulé 750 semaines dans le Billboard 200 à ce jour et a été certifié 15 fois platine par la Recording Industry Association of America. Avec des classiques comme " Don’t Stop Believin " et " Any Way You Want It ", le Greatest Hits est un véritable concentré de classiques AOR.

4. Metallica – Metallica (1991)

Après… And Justice For All, en 1988, Metallica est retourné en studio avec le producteur de Mötley Crüe, Bob Rock, et sortira cet album incontournable. Il a coûté plus d’un million en réalisation, mais depuis l’été 1991, il a occupé les rangs du Billboard 200 pendant près de 700 semaines, ce qu’aucun autre groupe de metal n’a fait jusqu’ici.

5. Creedence Clearwater Revival – Chronicle (1976)

Chronicle : The 20 Greatest Hits, de son nom complet, contient en fait 13 des singles de Creedence Clearwater Revival – dont " Proud Mary ", " Bad Moon Rising " et " Fortunate Son " – ainsi que quelques faces-B. Cette sortie de 1976 fait suite à deux autres compilations, Creedence Gold et More Creedence Gold, qui ont vu le jour après la séparation du groupe en 1972. Chronicle reste cependant la sortie la plus vendue du groupe et a totalisé 627 semaines dans le classement Billboard 200 au 1er mars 2023.

6. Eminem – Curtain Call : The Hits (2005)

Curtain Call : The Hits rassemble ses plus grands titres entre 1997 et 2005. Avec des singles tels que " My Name Is ", " Stan " et " Lose Yourself ", cette compilation de 2005 a permis au rappeur de Detroit d’obtenir son cinquième album consécutif numéro 1 aux États-Unis. Au moment de la rédaction de cet article, l’album est resté 617 semaines dans le Billboard 200, ce qui en fait l’un des albums de rap les plus réussis de tous les temps.

7. Nirvana – Nevermind (1991)

Après un premier album en 1989, Bleach, Nirvana va sortir Nevermind et grâce notamment au titre phare " Smells Like Teen Spirit " a propulsé le grunge à son apogée. Nevermind est resté dans le Billboard 200 pendant plus de 600 semaines.

8. Guns N’Roses – Greatest Hits (2004)

On y croise des titres des albums Appetite for Destruction, GN’R Lies, Use Your Illusion I & II, The Spaghetti Incident ? , sans oublier leur cover des The Rolling Stones sur " Sympathy for the Devil ". Cette compilation a occupé une place privilégiée au sein du Billboard 200 pendant plus de 600 semaines.

9. Bruno Mars – Doo Wops & Hooligans (2010)

Bruno Mars vendra plus de 15 millions de copies dans le monde de cet album qui en est aujourd’hui à 609 semaines de classement.

10. Michael Jackson – Thriller (1982)

Thriller – sixième album de Michael Jackson et le plus vendu de tous les temps – a enchaîné les records et distinctions mais n’a finalement (malgré des ventes astronomiques) occupé les rangs du Billboard 200 " que " pendant 559 semaines.

On n’oubliera pas non plus les dix albums suivants, avec des scores plus qu’honorables :

11. AC/DC – Back in Black (1980) – 553 semaines

12. Adele – 21 (2011) – 549 semaines

13. Kendrick Lamar – Good Kid m.A.A.d City (2012) – 536 semaines

14. Queen – Greatest Hits (1981) – 528 semaines

15. Drake – Take Care (2011) – 518 semaines

16. Fleetwood Mac – Rumours (1977) – 514 semaines

17. Tom Petty & The Heartbreakers – Greatest Hits (1993) – 499 semaines

18. Johnny Mathis – Johnny’s Greatest Hits (1958) – 490 semaines

19. My Fair Lady – Cast Album (1956) – 480 semaines

20. Lana Del Rey – Born to Die (2012) – 469 semaines