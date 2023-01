Ces artistes qui ont réglé leurs comptes en musique

La plus grande spécialiste dans le domaine, c’est Taylor Swift. Dans une grande partie de ses chansons, elle a relaté des mauvaises expériences amoureuses qu’elle a pu vivre avec ses ex comme Jake Gyllenhaal Joe Jonas, Harry Styles ou encore John Meyer.

Puis à son tour, elle est devenue la victime d’un de ces réglements de compte musicaux. Dans "My way", le DJ écossais Calvin Harris se paie l’artiste américaine, avec qui il a vécu plus d’un an, au moyen de ces paroles pacifiques : "tu étais la seule chose en travers de mon chemin".