Ces artistes qui détestent l’un de leurs plus grands succès

L’interprète de "Midnight Sky" ne veut plus interpréter ses anciennes chansons, qui lui rappellent son image de petite fille innocente. Et plus particulièrement le titre "Party in the USA" qui est limite devenu le second hymne national des Etats-unis. En effet, lors d’une soirée à Chicago, elle avait demandé au DJ de jouer n’importe lequel de ses morceaux sauf "Party in the USA".