Ces applications récompensées par Apple que vous ne connaissez peut-être pas encore.

En termes d'inclusivité, c'est l'application américaine Universe-Website Builder qui a été récompensée. L'idée est qu'absolument n'importe qui puisse créer son propre site web. Le processus de création a été simplifié au maximum pour pouvoir mettre en ligne une page personnelle ou associative, une galerie d'art virtuelle... Dans la même catégorie, c'est le jeu Stitch, qui consiste à se détendre et à méditer en faisant de la broderie, qui a été distingué.

En termes d'interaction, Apple a choisi de récompenser des applications aux interfaces intuitives et aux commandes parfaitement fluides. C'est le cas de Flighty, spécialisé dans la fourniture de cartes de vol détaillées et de guides de navigation dans les aéroports, et de Railbound, un jeu de réflexion particulièrement épuré.

Côté innovation, c'est l'application A.I. Tennis qui a été primée. Il s'agit d'un coach de tennis qui aide au fil du temps à améliorer tous les aspects du jeu de l'utilisateur grâce notamment à un suivi par vidéo, qui analyse tous ses coups. Le jeu de cartes virtuelles à collectionner Marvel Snap a également été récompensé.

De son côté, Headspace a été primé dans la catégorie impact social. Cette application de méditation et d'introspection est à la portée de tous et propose un design particulièrement soigné. Quant à Endling, récompensé dans la même catégorie, il s'agit d'un étonnant jeu où l'utilisateur tient le rôle d’une renarde qui évolue dans un paysage ravagé par une catastrophe écologique.

Dans la catégorie divertissements, c'est la fameuse application d’apprentissage des langues Duolingo et le jeu de rôle Afterplace qui sont primés.

Enfin, Any Distance et Resident Evil Village sont récompensés dans la catégorie éléments visuels et graphisme.

