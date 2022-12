Ces applications primées par Apple et que vous ne connaissez (peut-être) pas encore.

Parmi les autres applications récompensées cette année, citons également Waterllama. Originale, elle s'adresse surtout aux enfants, en leur proposant des rappels et des conseils pour penser à boire régulièrement. Selon son profil, le but est d'atteindre une hydratation optimale tout en s'amusant. Évidemment, les données sont consultables sur la longueur,afin de s'assurer que l'utilisateur de l'application boit correctement tous les jours.

Les autres applications primées sont BeReal (le réseau social français, sacré meilleure application pour iPhone de l'année), ViX, Gentler Streak, How We Feel, Dot’s Home, Inua - A Story in Ice and Time et Locket Widget. Quant aux jeux plébiscités par Apple, il ont pour nom cette année Apex Legends Mobile, Moncage, Inscryption, El Hijo, Wylde Flowers et League of Legends Esports Manager.

Toutes ces applications sont disponibles au téléchargement sur l'App Store d'Apple, lancé en 2008 et qui abrite aujourd'hui environ 1,8 million d'applications.