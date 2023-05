Ces applications de navigation qui s'adaptent aux nouvelles mobilités.

Même si les applications dédiées à la navigation proposent déjà des itinéraires dédiés aux cyclistes ou encore aux propriétaires de voitures électriques, il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir ce type de déplacements plus respectueux de l'environnement.

Google, à travers son application Maps, commence à déployer de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Désormais, de plus en plus d'informations pratiques sont ainsi indiquées sur l'application à destination des cyclistes. C'est notamment le cas aujourd'hui pour Londres, Berlin ou encore Amsterdam. et cela devrait vite s'étendre à d'autres grandes villes.