Ces anonymes qui ont trouvé des trésors et des antiquités par hasard

Ambiance carte aux trésors, parce que même dans son jardin on peut trouver des choses rocambolesques, incroyables, dont on ne connaît pas toujours l'histoire et la valeur, Livia vous livre des découvertes qui ont marqué l’histoire et qui ont été exposées dans des musées dans le 8/9 continue.

Fin des années 1974, en Chine en pleine période de sécheresse, un paysan accompagné de sa famille creuse pour trouver de l’eau pour irriguer son champ, lorsque soudain sa pelle se coince sur un morceau de terre cuite. En creusant de plus en plus, il tombe sur plusieurs dizaines de milliers de statues en terre cuite qui s’avéra être le tombeau d’un Empereur ayant vécu au 3e siècle avant Jésus Christ recouvert de 6000 soldats aux visages tous différents. Selon les sources, il aura fallu 36 ans pour réaliser les statues qui entourent la tombe de cet empereur et 700.000 ouvriers pour les fabriquer.

Une épée inestimable : en 1653, près de Tournai, aux abords d’un cimetière, un homme creuse pour agrandir son habitation. Lorsqu’il tombe sur une paroi de caveau dans lequel se trouvent quelques pièces d’or et une épée d’apparat pleine de pierres précieuses sur laquelle il est écrit le Roi Childéric, premier Roi de la dynastie mérovingienne datant du 5e siècle. En le remettant aux nobles de la ville de Tournai de l’époque qui pour rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV vont l’offrir au Roi. Finalement, cette épée va se retrouver au cabinet des médailles disparu, fondu, volé et perdu pour toujours.

Parures gauloises de la discorde, rouleau de monnaie sous forme de testament, grottes de Lascaut… Livia à plus d’un tour dans son sac. Ecoutez plutôt !

Retrouvez plus de chroniques et d’invités dans Le 8/9 et Le 8/9 continue tout l’été de 8 heures à 11 heures sur VivaCité et La Une.