Ces aliments totalement "what the fuck" qui vont arriver dans nos assiettes

Vous souvenez-vous du corned-beef, cette viande agglomérée aux allures de pâté pour chien conditionné dans une conserve métallique en forme de trapèze ? Dans les années 90, cet aliment emprunté à la culture britannique dépannait généralement après une soirée trop arrosée.... ou quand on avait la flemme de faire les courses. Tenez-vous prêts : le corned-beef effectuera son grand retour dans les grandes surfaces sous une forme végétale.

Aux Philippines, la marque Century Pacific Food a retravaillé la recette pour enlever toutes protéines animales et proposer un substitut végétal. Disponible depuis quelques jours dans les supermarchés américains, ce corned-beef végétal redore le blason d'un aliment dont on a longtemps critiqué la composition en raison de sa trop grande contenance en additifs. Dans cette version végétale, la gamme baptisée Unmeat promet avoir réduit le sel de 60% et même les nitrites de 30% par rapport à la version carnée.