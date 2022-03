Ces aliments qui remontent le moral.

Les jours rallongent mais on n'est pas encore en été, que mangez pour nous aider à garder le moral d'ici aux températures plus chaleureuses ?

Et si on essayait de trouver ce qui nous manque dans la nourriture. Nos grands-parents prenaient chaque jour une cuillère d’huile de foie de morue et ils n’avaient pas tort ! Les aliments qui reboostent notre sérotonine sont souvent conseillés par des nutritionnistes, notamment sur les sites de passeportsante.net ou encore de psychologies.com. Voici un aperçu de quelques idées pour remonter votre taux de sérotonine et sourire un peu avant le retour des beaux jours.